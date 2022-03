Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Erschleichen von Leistungen – Zugbegleiter beleidigt

Freitagmorgen, 25. März 2022, wurde die Polizeiinspektion in Linz von der Bundespolizei in Koblenz um Ermittlungen am Bahnhof in Linz ersucht. Dort hatte ein Zugbeleiter einen 42jährigen Fahrgast festgestellt, der ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Im Zusammenhang mit den weiteren Kontrollmaßnahmen beleidigte der Mann den Bahnbeamten. Nach der Personalienfeststellung wurde dem Fahrgast ein Platzverweis durch die Polizei erteilt, dem er auch nachkam. Quelle: Polizei