VETTELSCHOSS – Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmittel in Vettelschoß

Samstagnachmittag, 26. März 2022, erhielt die Polizeiinspektion in Linz einen Hinweis zu einem eventuellen aktuellen Einbruch in ein Geschäftshaus in Vettelschoß. Bei der sofortigen Überprüfung der Örtlichkeit konnte die Polizei feststellen, dass sich drei Personen im Objekt aufhielten, die jedoch berechtigt dort Arbeiten ausführten. Bei einem der Anwesenden, einem 29jährigen Mann aus Bonn, konnte die Polizei augenscheinlich Hinweise auf zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln erlangen. Da er nachweislich mit dem Pkw an die Örtlichkeit gekommen war, ordnete die Polizei eine Blutprobe an und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Quelle: Polizei