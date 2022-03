Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

ERPEL – Versuchter Einbruch in die Kulturstätte am Eisenbahntunnel in Erpel

Freitagabend, 25. März 2022, meldete ein Mitglied des Kulturvereins Erpel einen versuchten Einbruch in die Kulturstätte am Eisenbahntunnel in Erpel. Unbekannte Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, die Tür hielt jedoch den Hebelversuchen stand. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellte die Polizei Graffiti-Schmierereien an den Außenwänden fest. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei