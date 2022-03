Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

DIERDORF – Kennzeichendiebstahl in der Jahnstraße in Dierdorf

Samstagnacht, 26. März 2022, kam es in Dierdorf in der Jahnstraße zum Diebstahl der Kfz-Kennzeichenschilder eines schwarzen Mitsubishi COLT. Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, Tel.: 02634- 9520, Email.: PIstrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei