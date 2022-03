Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrsunfallflucht Pkw in der Linzer Straße in St. Katharinen

In der Nacht zum Freitag, 25. März 2022, wurde ein geparkter Pkw in der Linzer Straße in St. Katharinen beschädigt. Vermutlich touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel des Fahrzeugs und entfernte sich anschließend. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei