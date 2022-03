Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

ERPEL – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B 42

Montagmorgen, 28. März 2022, gegen 06:30 Uhr befuhr ein LKW die B 42 von Linz kommend in Fahrtrichtung Unkel. In Höhe der Einmündung zur Frongasse kam ein PKW-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung die B 42 befuhr, von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit dem LKW zusammen. Anschließend entfernte er sich von der Verkehrsunfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 gebeten. Quelle: Polizei