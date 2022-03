Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

DERNBACH – Verkehrsunfall auf der L 266 zwischen Dernbach und Kleinmaischeid – Unfallzeugen gesucht

Freitagmittag, 25. März 2022, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der L 266 zwischen Dernbach und Kleinmaischeid zu einem Verkehrsunfall zwischen einem roten Opel Astra und einem blauen VW Polo. Nach Angaben des VW-Fahrers, sei er noch durch die Insassen eines hinter ihm fahrenden PKW im Anschluss an den Unfall angesprochen worden. Sie sollen den Unfall beobachtet haben, befanden sich jedoch bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, Tel.: 02634- 9520, Email.: PIstrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei