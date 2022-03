Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

BUCHHOLZ – Kind in Buchholz an einer Bushaltestelle angefahren

Freitag, 25. März 2022, kam es in Buchholz an einer Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein achtjähriger Junge verletzt wurde. Ein Schulbus hielt an der Bushaltestelle, um Schulkinder aussteigen zu lassen. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer lies die ihm obliegende Sorgfaltspflicht im Bereich haltender Schulbusse außer Acht und erfasste den achtjährigen Jungen, der hinter dem Bus die Straße überqueren wollte. Der Junge wurde schwerverletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr für das Kind. Quelle: Polizei