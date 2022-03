Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

DIERDORF – Hilflose Person greift in Dierdorf Polizeibeamte an

Am späten Freitagnachmittag, 25. März 2022, wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus eine hilflose Person in der Königsbergerstraße in Dierdorf gemeldet. Die Person sei stark alkoholisiert und liege neben einem Fahrrad in einer Dornenhecke. Bei Eintreffen der Polizei konnte die Person zunächst nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde die Person fahrend in Richtung Dernbach angetroffen. Der 63jährige Mann zeigte sich den eingesetzten Polizistinnen gegenüber sofort aggressiv. Im Verlauf der Kontrolle griff der Mann die Beamten unvermittelt an. Die Angriffe konnten erst durch den Einsatz eines Tasers unterbunden werden. Anschließend wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Quelle: Polizei