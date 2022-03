Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

WISSEN – Lokalderby der weiblichen C‑Jugend des SSV95 Wissen vs. VfL Hamm

Nachdem man vor zwei Wochen ein Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft aus Siegburg deutlich verloren hatte, galt es in den vergangenen vier Trainingseinheiten einige Defizite aufzuarbeiten, um gegen die Mädels aus Hamm bestehen zu können.

Leider musste der inzwischen auf 18 Jugendliche angewachsene Kader verletzungs- und krankheitsbedingt auf sechs erfahrene Spielerinnen verzichten. So trat man das Derby mit nur 12 Mädels an, von den denen zwei sogar ihr Debüt feiern durften.

Aber das Motivation und Kampfgeist an diesen Tag stimmen sollten, bewies der Umstand, dass der Gegner schon in der vierten Minute bei einem Spielstand von 5 zu 1 die erste Auszeit in Anspruch nehmen musste. Und es sollten noch mehr Unterbrechungen folgen, die mit dem Geschehen auf dem Spielfeld aber leider nur indirekt zu tun hatten.

Der überaus erfreuliche Halbzeitstand von 16 zu 11 hatte an den Kräften gezehrt. Nach einer Ansprache in der Kabine war allen klar, dass das Spiel noch lange nicht entschieden war und das nur konsequenter Einsatz in der Abwehr und vor dem gegnerischen Tor letztendlich zum Sieg führen würde. Dazu wollte man, um die Konzentration hoch zu halten, häufiger auswechseln.

Diese Vorgehensweise half nur bedingt. acht Minuten vor dem Ende des Spiels hatten die Mädels aus Hamm zum Ausgleich von 19:19 aufgeholt und es drohte eine späte Niederlage. In der spannenden Schlussphase fielen jedoch nur noch drei Tore – zwei für den SSV und ein Treffer für Hamm, so dass die Partie glücklich mit 21 zu 20 als erster Sieg in der Meisterschaftsrunde verbucht werden konnte.

Schon nächste Woche findet das Rückspiel in Hamm statt. Anwurf ist am 03. April 2022 um 16:30 Uhr in der Halle am Stadion. Die weibliche C-Jugend des SSV95 Wissen hofft, dass die Kranken in ihren Reihen bis dahin wieder genesen sind und freut sich auf ein schönes und faires Spiel. Es spielten: Shirley Igbojugha (Tor), Eleonora Kirsch, Lucia Groß, Jacklyn Unruh (7), Melina Wendler (3) Cristina Burbulea (2), Lena Diederich (4), Frida Hariri (1), Alicia Schneider (4) Jolina Simon und Amina Mujezinovic. Nicht dabei waren Lisa Deisen, Frieda Stangier, Fynja Schmidt, Nora Stricker, Svea Stricker und Rosa Pudlich. (Vereinsbericht)