Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

UNKEL – Beerpong für den guten Zweck – JGV Unkel spendet rund 500 Euro für die Ukraine

Am Samstag fand das erste Beerpong-Turnier des JGV Unkel statt. 32 Teams aus der Umgebung hatten sich angemeldet, um sich in der Grillhütte am Gerhardswinkel unter 2G+-Bedingungen miteinander zu messen.

Für Beerpong-Laien kurz zu den Regeln: Zwei Teams aus jeweils zwei Spielern stehen sich an einem Tisch gegenüber. Auf beiden Seiten werden jeweils Plastikbecher pyramidenförmig angeordnet. Die Teams versuchen nun abwechselnd Tischtennisbälle in die Becher des gegnerischen Teams zu werfen. Gelingt dies, wird für das „getroffene“ Team ein Schluck Bier fällig. Wer zuerst alle Becher des Gegners getroffen hat gewinnt.

Premierensieger kommen aus dem Westerwald

Der Ansturm auf die Startplätze für das Turnier war größer als gedacht. „Trotz zusätzlicher Spieltische, die wir kurzfristig organisieren konnten, mussten wir am Ende die Spielrunden verkürzen und einigen Teams sogar absagen“, erklärte die 1. Vorsitzende des JGVs Aileen Koch.

Die Teams, die einen der begehrten Startplätze ergattern konnten, kämpften über fünf K.O.-Runden an insgesamt vier Tischen jeweils ums Weiterkommen in die nächste Runde. Am Ende standen sich ein Team aus Bad Hönningen und eins aus Rossbach zum großen Finale gegenüber. In einem packenden Match setzten sich am Ende knapp die Rossbacher durch und nahmen den Sieg bei der Turnierpremiere mit in den Westerwald.

Organisatoren hochzufrieden mit Spendenbetrag und Turnierverlauf

Viel wichtiger als das eigentliche Turnier, war für die Organisatoren jedoch am Ende des Tages der Blick in die Kasse. Denn der JGV Unkel hatte sich bereits im Vorfeld dazu entschieden den gesamten Erlös des Turniers zu spenden. „Auch wir vom JGV sind tief getroffen von den Bildern, die uns seit Wochen aus der Ukraine erreichen. Daher ist es für uns selbstverständlich auch hier einen kleinen Beitrag zu leisten. Wir sind sehr froh, dass bei dem Turnier insgesamt ca. 500€ zusammengekommen sind, die zu 100 Prozent für Hilfsgüter an die Ukraine eingesetzt werden“, berichtete Aileen Koch.

Auch der Rest des Abends wird von den Veranstaltern als riesiger Erfolg gewertet. Die Resonanz auf das Turnier sei deutlich größer gewesen als erwartet und es seien auch viele Besucher gekommen, die keinem Team angehört hätten. Gut möglich also, dass es nicht das letzte Mal war, dass der JGV Unkel ein Beerpong-Turnier veranstaltet und es beim nächsten Mal noch mehr Teams geben wird. Wer hierzu und über den JGV Unkel mehr erfahren möchte, kann dem Verein auf Instagram (@jgvunkel) und Facebook folgen.