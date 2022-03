Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Einkaufen unter freiem Himmel – Wochenmarkt auf der Sonnenseite des Rheins in Bad Hönningen – Regionale Produkte erfreuen sich großer Nachfrage

In Bad Hönningen findet jeden Donnerstag – außer an Feiertagen – von 8 bis 12.00 Uhr der Wochenmarkt statt. Mit einem kleinen, aber feinen Angebot lockt er Besucherinnen und Besucher auf den Großparkplatz an den Rhein. Der Markt findet, außer bei sehr schlechten und kalten Witterungsbedingungen, zu den gewohnten Öffnungszeiten statt. Ganz bewusst für die Kundinnen und Kunden, die mit dem Auto oder mit dem Fahrrad kommen, wurde der Wochenmarkt vom Marktplatz in der Fußgängerzone auf den großen Parkplatz neben der Therme verlegt, den hier steht reichlich Platz zum Abstellen der Fahrzeuge zur Verfügung.

„Die Wochenmärkte in unserer Region sind ein Zeichen von Lebensqualität und Vielfalt im ländlichen Raum“, so Landrat Achim Hallerbach. „Die Atmosphäre an den Ständen, der Treffpunkt mit anderen Menschen an der frischen Luft sind einzigartig und daher bei vielen Kunden sehr beliebt. Auch die Qualität und die Frische der regionalen Produkte finden bei den Besucherinnen und den Besuchern Anklang.“

In Bad Hönningen stehen regionale Produkte von bester Qualität zum Verkauf. Folgende Händler bieten regelmäßig eine vielfältige Angebotspalette:

Familie Levermann, die Obst- und Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt, bieten regelmäßig frisches Obst und Gemüse an, teils aus eigenem Anbau.

Bei der Fischräucherei Derksen aus Sinzig bietet frischen und geräucherten Fisch, sowie belegte Brötchen und Backfisch.

Plätzchen aus eigener Herstellung, verschiedene Nudelsorten, sowie Fair-Trade Kaffee bietet Barbara Schmitz.

Mit ausgewählten Spitzenprodukten aus dem Herzen der Alpen, wie zum Beispiel Käse und Schinken, ist das Tiroler Bauernstandl immer alle 14 Tage auf dem Wochenmarkt vertreten.

Die Stadt würde gern das Angebot erweitern und bittet Standbetreiber, sich im Rathaus zu melden. Der Markttag ist jeweils donnerstags und bietet regionale Produkte. Vor allem Metzgerei- und Bäckereiwaren werden noch gesucht. Wer Interessesse hat, kann sich melden bei der Tourist-Information der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Telefon 02635-2273.

Foto: Werben für den Wochenmarkt in Bad Hönningen (v.l.): Barbara Schmitz (Marktbeschickerin), Grigory Derksen (Marktbeschicker), Sandra Köster (Vorständin Wir Westerwälder), Nicole Runkel (Tourist-Information Bad Hönningen), Reiner W. Schmitz (Stadtbürgermeister Bad Hönningen), Jan Ermtraud (Verbandsbürgermeister Bad Hönningen) und Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied).