Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

LANGENBACH – Sonntagabend endet in Langenbach eine Fahrt unter Alkoholeinfluss

Sonntagabend, 27. März 2022, wurde um 19:10 Uhr in der Wiesenstraße in Langenbach bei Kirburg durch Beamte der Polizei Hachenburg ein 46jähriger Fahrer eines Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei