Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

KIRBURG – Angst vor Alkoholkontrolle war grundlos – dafür kommt die Entziehung der Verkehrskontrolle zum Zug

Sonntagnachmittag, 27. März 2022, kam um 18:15 Uhr einer Streifenbesatzung der Polizei Hachenburg in Kirburg am Einmündungsbereich B 414/L 287 ein aus Fahrtrichtung Langenbach bei Kirburg kommender 23jähriger Fahrer eines VW Golf GTI entgegen. Während der Streifenwagen gewendet wurde, um den VW Golf einer Kontrolle zu unterziehen, bog der auf die K 61 in Fahrtrichtung Unnau ab und beschleunigte so stark, dass der Streifenwagen trotz einer Geschwindigkeit von über 140 km/h nicht mehr auf ihn aufschließen konnte. Da jedoch das Kennzeichen abgelesen werden konnte, wurde der Fahrer an der Halteranschrift angetroffen.

Als Grund für seine Flucht gab er an, zuvor mehrere Bier konsumiert und daher Angst um seinen Führerschein gehabt zu haben, da er aufgrund des Wendemanövers des Streifenwagens mit einer Verkehrskontrolle gerechnet hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab jedoch einen strafrechtlich nicht relevanten Wert, so dass dessen Befürchtung grundlos war. Da der 23jährige der angedachten Verkehrskontrolle jedoch durch Erzielen der höchstmöglichen Geschwindigkeit entging, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen. Quelle: Polizei