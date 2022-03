Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

KIRBURG – Alkoholfahrt mit 2 Promille in Kirburg beendet

Sonntagvormittag, 27. März 2022, wurde um 10:47 Uhr in der Langenbacher Straße in Kirburg nach vorangegangenem Zeugenhinweis ein 42jähriger Fahrer eines VW Golf durch Beamte der Polizei Hachenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurden daher eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei