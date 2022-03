Veröffentlicht am 30. März 2022 von wwa

ATZELGIFT – Mehrere versuchte Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in Atzelgift und Luckenbach

Im Zeitraum Samstag bis Sonntag, 26. bis 27. März 2022, in der Zeit zwischen 22:00 und 07:00 Uhr kam es in Atzelgift und Luckenbach zu mindestens vier versuchten Diebstählen und einem vollendeten Diebstahl aus Pkw`s. Die Fahrzeuge waren zum Teil in verschiedenen Straßen geparkt. Wem ist diesbezüglich was Verdächtiges aufgefallen, zum Beispiel Geräusche, Personen etc.? Quelle: Polizei