Veröffentlicht am 29. März 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen im Bereich Schloßstraße – Motorradfahrer schwer verletzt

Freitagabend, 25. März 2022, gegen 21:20 Uhr ereignete sich in Wissen im Bereich der Schloßstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Demnach beabsichtigte der unfallbeteiligte PKW vom REWE Parkplatz aus auf die Schloßstraße einzufahren. Zeugen gaben an, dass sich während des Einbiegevorganges ein Motorrad mit hoher Geschwindigkeit dem PKW auf der Schloßstraße näherte und es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Kradfahrer verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Quelle: Polizei