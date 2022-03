Veröffentlicht am 29. März 2022 von wwa

KATZWINKEL – Sachbeschädigung an KFZ in Katzwinkel

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. auf 27. März 2022, wurde ein, in Katzwinkel in der Knappenstraße Höhe Hausnummer 62 geparkter PKW beschädigt. Demnach zerstörten unbekannte Täter das Glas der Rückleuchte auf der Beifahrerseite. Der Schaden dürfte sich auf 150 bis 200 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Wissen unter der Tel. Nr. 02742/935-0. Quelle: Polizei