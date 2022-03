Veröffentlicht am 29. März 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses in Bad Hönningen

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz vollstreckten am Samstagnachmittag, 26. März 2022, einen Durchsuchungsbeschluss bei einem 28jährigen Mann aus Bad Hönningen. Gegen den Mann wurde zuvor ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. In Abwesenheit des Beschuldigten konnten in seiner Wohnung Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte ist bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Inwiefern sich der Beschuldige neben dem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln auch wegen Handeltreibens verantworten muss, wird im Rahmen des Ermittlungsverfahrens geklärt werden müssen. Quelle: Polizei