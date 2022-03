Veröffentlicht am 29. März 2022 von wwa

NEUWIED – Täter nach Paketbetrug festgenommen

Der 39jährige Tatverdächtige bestellte vermutlich auf einen falschen Namen diverse Pakete und ließ diese an ein Mehrparteienhaus in Heimbach liefern. Dort brachte er am Samstagmorgen ein falsches Klingelschild an und manipulierte an der Klingel, um den Postbooten aus der Wohnung seiner 57jährigen Mittäterin abzufangen. Einem aufmerksamen Zeugen fiel die Manipulation auf und meldete den Sachverhalt der Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Tatverdächtige bei seiner Mittäterin in der Wohnung angetroffen werden.

Gegen die Personen wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet. In der Wohnung und im Haus konnten mehrere Beweismittel beschlagnahmt werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Bereitschaftsrichter wurden Durchsuchungen beim Tatverdächtigen in Rengsdorf und Koblenz angeordnet und durchgeführt. Quelle: Polizei