Veröffentlicht am 29. März 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Partynacht endet in Rettungshubschrauber

Ein 40jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Linz musste am frühen Samstagmorgen, 26. März 2022, nach der Einnahme von psychoaktiven Substanzen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann verlor zuvor im Bereich des Rheinufers in Kasbach-Ohlenberg das Bewusstsein. Er hat laut Zeugenangaben die Nacht durchgefeiert und dabei zumindest Alkohol und Liquid Ecstasy konsumiert. Die Polizei warnt dringend vor der Einnahme von Betäubungsmitteln. Liquid-Ecstasy ist lebensgefährlich. Quelle: Polizei