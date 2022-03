Veröffentlicht am 28. März 2022 von wwa

HERDORF – KIRCHEN – Brand eines Asthaufens in Kirchen, in der Waldgemarkung (Grenze zu Herdorf)

Durch unbekannte Täter wurde am Samstagabend, 26. März 2022, gegen 23.15 Uhr, ein nach Waldarbeiten am Wegesrand abgelagerter Asthaufen von circa 100 qm in Brand gesetzt, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, bevor ein Übergreifen des Feuers auf den Wald möglich war. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei