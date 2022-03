Veröffentlicht am 28. März 2022 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Daaden, in der Saynische Straße

Ein 35jähriger Lkw-Fahrer und ein 22jähriger Pkw-Fahrer befuhren hintereinander am Samstagabend, 26. März 2022, gegen 19:55 Uhr, die L 280 – Saynische Straße – aus Richtung Daaden kommend in Fahrtrichtung Emmerzhausen. Als der Lkw-Fahrer an der Einmündung zur Straße „Am Sportplatz“ nach links abbiegen wollte und entsprechend die Geschwindigkeit reduzierte, erkannte der 22jährige aufgrund seiner alkohol- und betäubungsmittelbedingten Fahruntüchtigkeit die Situation zu spät, wich noch nach links aus, um an dem Lkw vorbei zu kommen. Dies misslang jedoch und er rammte die linke Fahrzeugseite, so dass der Lkw umgeworfen wurde und auf der Seite liegen blieb. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 27.000 Euro. Bei dem bereits polizeilich bekannten 22jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei