Veröffentlicht am 28. März 2022 von wwa

MUDERSBACH – Tankbetrug in Mudersbach, in der Kölner Straße

Ein derzeit noch nicht namentlich bekannter Autofahrer tankte am Samstagmorgen, 26. März 2022, gegen 08:45 Uhr an der Classic-Tankstelle für 89 Euro Super und verschwand, ohne zu bezahlen. Glücklicherweise konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges abgelesen werden, so dass die Ermittlungen zum Täter andauern und in einem Strafverfahren enden dürften. Quelle: Polizei