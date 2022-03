Veröffentlicht am 29. März 2022 von wwa

KOBLENZ – Dr. Daniel Zöller neuer Professor am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz

Ab sofort verstärkt ein neuer Professor den Fachbereich Ingenieurwesen der Hochschule Koblenz: Dr.-Ing. Daniel Zöller übernimmt am Koblenzer RheinMoselCampus die Professur „Digitale Regelungstechnik“ und wird sich dort vor allem mit der Optimierung von Toolketten zur Implementierung moderner Regelungskonzepte in bewährte Automatisierungssysteme beschäftigen.

Nach seinem Abitur entschied sich Daniel Zöller für ein duales Studium: Er absolvierte bei der Bayerische Motorenwerke AG in München eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik und begann parallel ein Bachelor- sowie ein Diplomingenieurstudium der Elektro- und Informationstechnik, später auch ein Masterstudium in Electrical Engineering an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München (FH) in München, die er allesamt 2010 und 2011 erfolgreich abschloss. Im Anschluss wechselte Zöller an die RWTH Aachen University, wo er sein Promotionsstudium am Institut für Regelungstechnik an der Fakultät für Maschinenwesen aufnahm und bis 2016 auch als Wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Zwei Jahre später promovierte Zöller zum Doktor der Ingenieurwissenschaften mit seiner Dissertation zum Thema „Modellbasierte Prädiktive Regelung skalierbarer thermischer Prozesse“.

Seit 2017 war der junge Professor in verschiedenen Positionen, zuletzt als Teamleiter für Test und Integration im Bereich Research & Development, bei der Vanderlande Industries GmbH & Co. KG am Standort Siegen beschäftigt. Auf die neue Herausforderung als Lehrender im Fachbereich Ingenieurwesen an der Hochschule Koblenz, freut er sich: „Lehre war schon immer eine Leidenschaft von mir und ich bin sehr glücklich darüber, mein erlerntes Wissen nun an Studierende weitergeben zu dürfen.“

In seiner Freizeit ist der Familienvater gerne mit seinen drei Kindern unterwegs oder entdeckt seine Heimat, den nördlichen Westerwald, mit dem Mountainbike. Außerdem liegt ihm sein ehrenamtliches Engagement für den Verein 4M Deutschland e.V., einer überkonfessionellen Frauen- und Männerbewegung, am Herzen. Hier kümmert sich Zöller um die Organisation von Spendenmarathons, die Menschenrechtsorganisationen unterstützen.