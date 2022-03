Veröffentlicht am 28. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ukraine-Flüchtlinge: Weiterer Deutschkurs der Kreisvolkshochschule – Impfangebot des Gesundheitsamtes

Die Kreisverwaltung Altenkirchen informiert über neue Angebote für aus der Ukraine geflüchtete Menschen. Mit Stand von Donnerstagnachmittag, 24. März 2022, liegt die Zahl der Kriegsflüchtlinge im Kreis bei 950.

Weiterer Deutschkurs für ukrainische Flüchtlinge

Die beiden bislang angebotenen Deutschkurse der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen für vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Menschen sind bereits ausgebucht. Deshalb organisiert die KVHS nun ein weiteres Online-Angebot: Im Deutschkurs für Einsteiger unter der Leitung von Maria Weller erlernen die Teilnehmenden die elementare Anwendung der deutschen Sprache. Der Kurs, beginnend am 11. April, findet jeweils montags und donnerstags in der Zeit von 19 bis 20 Uhr statt, er soll zunächst bis Ende Mai laufen. Eine Verlängerung ist möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Über einen externen Link gelangen die Teilnehmenden dabei in den digitalen Kursraum. Benötigt werden eine Internetverbindung sowie ein Rechner mit Kamera und Mikrofon.

● Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Impfungen und Untersuchungen beim Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt Altenkirchen bietet allen geflüchteten ukrainischen Staatsangehörigen eine kostenlose Impfung für Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Tetanus, Keuchhusten, Polio und Diphterie an. Die Impfungen finden jeden Donnerstag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Gesundheitsamtes (In der Malzdürre 7, 57610 Altenkirchen) statt. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Darüber hinaus beraten und untersuchen die Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsamtes bezüglich Masern, Tuberkulose, Corona, AIDS/HIV und weiteren ansteckenden Erkrankungen.

● Das Gesundheitsamt ist hierzu wie folgt erreichbar: E-Mail: gesundheitsamt@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812711, 812753 oder 812725