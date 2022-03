Veröffentlicht am 28. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – „FreiTalk“ mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Mit „FreiTalk“ – startet die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler freitags ein neues lockeres Gesprächsformat in ihrem Wahlkreis.

„Bürgernähe ist für mich das A und O der Abgeordnetentätigkeit.“, erläutert die Politikerin ihre Motivation immer wieder und auf vielen verschiedenen Wegen das offene und lockere Gespräch mit den Bürgern zu suchen, sei es bei „Sabines Stammtisch“, bei der Wanderaktion „Sabine bewegt“ oder eben jetzt beim „FreiTalk“.

In regelmäßigen Abständen ist sie nun freitags an verschiedenen öffentlichen Standorten mit einem Infostand anzutreffen, um bei Kaffee und Gebäck mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu beantworten und wenn möglich auch Hilfe und Unterstützung zu gewähren.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler freut sich am Freitag, 01. April 2022, von 16:00 bis 17:00 Uhr am HBS-Markt, Mühlenhof 1 in 51598 Friesenhagen mit dem „FreiTalk“ zu starten, mit vielen Bürgern ins Gespräch zu kommen und einen regen Austausch zu haben.

„Bürgernähe und Kontakte zu den Menschen sind mir für meine politische Arbeit im Mainzer Landtag enorm wichtig, da sich dabei am ehesten herausstellt, wie der Hase wirklich läuft und woran gearbeitet oder was geändert werden sollte“, freut sich die Landtagsabgeordnete auf ein reges Miteinander beim FreiTalk.