Veröffentlicht am 28. März 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Startschuss für diesjähriges Aktionsportal zur Woche der Medienkompetenz

Im Rahmen der Auftakt-Pressekonferenz zur „3. Woche der Medienkompetenz“ informierte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer über Förderprojekte in Rheinland-Pfalz, die allen Bürgerinnen und Bürgern im Land mediale und digitale Teilhabe ermöglichen sollen: „Medienkompetenz wird immer mehr zur Voraussetzung für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, da viele Alltagsanwendungen und auch die Alltagskommunikation immer häufiger über digitale Kanäle stattfinden. Ich freue mich deshalb, dass die Woche der Medienkompetenz hier ansetzt und zeigt, welche Möglichkeiten uns digitale Formate bieten und wie wichtig es ist, unser digitales Wissen und Können weiter auszubauen.“

Einmal im Jahr finden im ganzen Land vielfältige Angebote und Veranstaltungen zu Themen der Medienkompetenz statt, die sich an Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen vom Kindergartenkind bis zu Seniorinnen und Senioren richten. Schwerpunkt der diesjährigen Woche ist erstmals die Erwachsenenbildung. „Der neue Zuschnitt der Woche und der Schwerpunkt Erwachsenenbildung machen deutlich, dass Medienkompetenz eine ständig gelebte Praxis und ein kontinuierliches Thema im Lebenslauf ist“, betonte Schweitzer. Um die vielfältigen Chancen digitaler Angebote nutzen und Risiken bewerten zu können, sei es wichtig, digitale Kompetenzen auch im Erwachsenenalter weiterzuentwickeln.

Dieser Anspruch spiegelt sich in vielen Angeboten und Projekten des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung wider. Dazu gehören beispielsweise arbeitsmarktpolitische Projekte zum Ausbau digitalen Kompetenz für die Zielgruppe der Älteren im SGBII-Leistungsbezug, PC-und Internettreffs für Seniorinnen und Senioren und die Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter, die als Ehrenamtliche ältere Menschen auf ihrem Weg in die digitale Welt begleiten. Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds werden aus Mitteln des Programms „REACT-EU“ Projekte gefördert, die sowohl Lehrende als auch Lernende dabei unterstützen, ihre digitalen Kompetenzen zu verbessern und digitale Lehr- und Lernsettings gestalten und nutzen zu können. Die Beispiele verdeutlichen, dass die Vermittlung von Digitalkompetenzen im arbeitsmarktpolitischen Förderspektrum des Landes zunehmend an Bedeutung gewinnt.

„Im Hinblick auf Chancengleichheit und Teilhabe am digitalen Wandel komme auch den Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung mit ihrer großen Bandbreite an Angeboten für Menschen aller Altersklassen eine zentrale Bedeutung zu“, erläuterte Minister Schweitzer. Gefördert werden sogenannte Digitalbeauftragte beim Verband der Volkshochschulen und den anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung, die Mitgliedseinrichtungen beraten und bei der Entwicklung von Projekten v.a. zur Entwicklung von modernen Lernformaten und zur Qualifizierung von Kursleitenden und Mitarbeitenden unterstützen. Dieser Schwerpunkt soll durch Anlaufstellen und weitere Kursangebote für Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz, die auf das Zurechtfinden im digitalen Raum zielen, ausgebaut werden.

Die anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung und der Verband der Volkshochschulen sind auch Partner der Medienanstalt Rheinland-Pfalz bei der Woche der Medienkompetenz und beim diesjährigen Thementag der Erwachsenenbildung. Erste interessante Veranstaltungen wie das Webinar „What Aboutism“ der Katholischen Erwachsenenbildung, das sich mit Echogruppen in Social-Media-Kanälen auseinandersetzt, „Nachhaltiges Arbeiten im Digitalen Raum“ von Arbeit & Leben gGmbH sowie ein Online-Vortrag zum Thema „sexualisierte Gewalt im Internet“ der LAG anderes lernen e.V. sind bereits angekündigt. „Ich freue mich auf diese und viele weitere spannende Aktionen am Tag der Erwachsenenbildung und in der ganzen Woche der Medienkompetenz“, sagte Minister Alexander Schweitzer abschließend.

Die Pressekonferenz stellte den Auftakt der „3. Woche der Medienkompetenz“ dar, die vom 4. bis 10. Juli 2022 zum dritten Mal vom Bildungsministerium, Pädagogischen Landesinstitut und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz organisiert wird. Alle Partnerinnen und Partner können ihre geplanten Veranstaltungen auf der Aktionswebseite anmelden.