Veröffentlicht am 27. März 2022 von wwa

RAUBACH – Kaminbrand in Raubach

Samstagabend, 26. März wurden die Feuerwehren Raubach und Puderbach gegen 21 Uhr zu einem Kaminbrand in die Raubacher Ortsmitte gerufen. Bei einem Haus in der Brechhofer Straße hatte der obere Teil des Kamins angefangen zu brennen. An dem Kaminzug mit eingezogenem Edelstahlrohr ist ein Holzofen angeschlossen. Worauf der Brand genau zurückzuführen war, ist nicht bekannt.

Die Hubarbeitsbühne der Feuerwehr Puderbach wurde sofort in Stellung gebracht. Parallel kontrollierten die Kräfte die Wärmeentwicklung des Kaminzuges im gesamten Haus. Dieser war zwar warm, aber zum Glück nicht überhitzt. Da es auch zwischen dem eingezogenen Edelstahlrohr und dem eigentlichen Kaminzug eine große Hitzeentwicklung gab, wurde die Kaminhaube und der obere Teil des Edelstahlrohres demontiert. So konnte sich der herbeigerufene Schornsteinfeger einen genauen Überblick verschaffen und den Zug von oben kehren.

Das Edelstahlrohr glühte teilweise und muss nun ersetzt werden. Verletzt wurde niemand, das Haus ist weiter bewohnbar. Der Rettungsdienst aus Horhausen brauchte nicht eingreifen. Die Polizei Straßenhaus war ebenfalls vor Ort.

Nach rund einer Stunde konnte ein Teil der 25 Einsatzkräfte den Heimweg antreten. Die Kontrolle mit der Wärmebildkamera zeigte nach zwei Stunden keine Auffälligkeiten mehr, sodass die Einsatzstelle wieder an den Hausbesitzer übergeben werden konnte. Foto: Feuerwehr der VG Puderbach