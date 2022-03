Veröffentlicht am 27. März 2022 von wwa

WEYERBUSCH – Weyerbuschs Wanderwege sind wieder wunderbar wanderbar – 90 Helferinnen und Helfer beteiligten sich an der Flurreinigung

Bei strahlendem Sonnenschein beteiligten sich 50 Kinder der Grundschule Weyerbusch und über 40 Erwachsene aus Weyerbusch und Hilkhausen an der Flurreinigungsaktion, zu der der Verkehrs- und Bürgerverein aufgerufen hatte. In fünf Gruppen durchkämmten sie die Straßenränder und Wanderwege rund um den Ort. Auch der Radweg nach Birnbach glänzt nun wieder vorbildlich. Um mögliche Infektionsgefahren gering zu halten, wies der Geschäftsführer des Vereins Peter Stöckigt vor Beginn der Aktion die Sammlerinnen und Sammler darauf hin, gefundene Masken nur durch Erwachsene aufheben zu lassen, die dazu mit Nitril-Einmalhandschuhen ausgestattet wurden. Der Verein bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie den Gespannfahrern und der Feuerwehr nicht nur mit Worten, sondern auch mit einem stärkenden Imbiss und Getränken. Der EDEKA-Markt in Weyerbusch schenkte allen Beteiligten heiße Fleischwurst und das Griechische Restaurant Murgana spendierte eine leckere Hühnersuppe, die reißenden Absatz fand. Als Dankeschön für die Kinder gab es von der Gemeinde noch eine große Kiste mit Süßigkeiten. (pest) Foto: Stöckigt