Veröffentlicht am 2. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet am 14. April 2022 einen digitalen Infoabend zu Solidarischer Landwirtschaft an.

Am Donnerstag, 14. April 2022, von 18 bis 20 Uhr, bietet das Haus Felsenkeller online einen Infoabend zum Thema „Solidarische Landwirtschaft – Die Ernte teilen. Was ist das und warum?“ an. Das Team der Solawi Wisserland stellt die eigenen Erfahrungen und Vorgehensweisen vor. Über die Möglichkeiten, einen Ernteanteil abzunehmen oder sich einzubringen, wird an diesem Abend umfassend informiert. Wer sich für die Ideen und Konzepte einer solidarischen Landwirtschaft – also einer fairen Übereinkunft zwischen Lebensmittelproduzent und -abnehmer – interessiert, wird hier vieles mitnehmen. Außerdem soll im kommenden Erntejahr, etwa ab Mai 2022, ein Abholpunkt in Altenkirchen eingerichtet werden. Dies ist also der perfekte Termin, sich kennenzulernen, zu vernetzen und ganz einfach dabei zu sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.