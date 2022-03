Veröffentlicht am 29. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Literarischer Abend im Felsenkeller am Donnerstag, 14. April 2022

Am Donnerstag, 14. April 2022, von 18:30 bis 20:30 Uhr findet im Felsenkeller ein Literarischer Abend unter dem Motto „Ein Kriegsbericht aus Altenkirchen“ statt. Saskia Meinck wird das selbstpublizierte Buch „Filzweste, blau mit Edelweiß bestickt“ von Maria Gravani vorstellen. In diesem geht es um ein 12-jähriges Mädchen, das über ihre Zeit in einem Altenkirchener Kinderheim während des 2. Weltkrieges berichtet. Sie erzählt von ihren Eindrücken und Gedanken, denkwürdigen Augenblicken, lustigem Kinderspiel, aber auch davon, wie der Krieg plötzlich mitten in Altenkirchen stattfand. Historische Fakten treffen hier auf die inneren Befindlichkeiten eines Kindes und bieten uns so einen interessanten Einblick in das Altenkirchen zur Zeit des 2. Weltkrieges. Gerade zur heutigen Zeit, in der das Thema des Krieges durch Russlands Angriff auf die Ukraine omnipräsent ist, ist diese Sichtweite interessanter und die in diesem Buch beschriebene Thematik aktueller denn je. Die Gebühr beträgt 5 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.