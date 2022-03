Veröffentlicht am 27. März 2022 von wwa

HELFERSKIRCHEN – Illegale Altreifenentsorgung in Helferskirchen

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, 22. auf 23. März 2022, wurden zwischen Helferskirchen und Siershahn entlang der L 303 circa 150 alte Autoreifen im Wald entsorgt. Der Feldweg unweit der L 303 befindet sich in der Gemarkung Helferskirchen. Aufgrund der Menge an Altreifen muss davon ausgegangen werden, dass die Reifen mit einem LKW dorthin transportiert wurden. Quelle: Polizei