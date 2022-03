Veröffentlicht am 27. März 2022 von wwa

HERDORF – Jagdliche Einrichtung beschädigt in Herdorf

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag, 20. und 22. März 2022, wurde im Bereich eines Jagdbezirkes in Herdorf ein Hochsitz von einem unbekannten Täter beschädigt. An der jagdlichen Einrichtung wurden Leitersprossen angesägt. Es war nur vom Zufall abhängig, dass bei der Nutzung des Hochsitzes keine Personen verletzt wurden. Hinweise und Beobachtungen zum Täter bitte an die Polizeibezirksdienst Herdorf oder die PI Betzdorf. Quelle: Polizei