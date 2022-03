Veröffentlicht am 26. März 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) Sachbeschädigung an einem PKW in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. auf 24. März 2022, ist in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) ein geparkter Mercedes Benz beschädigt worden. Ein unbekannter Täter zerkratzte den PKW im Bereich des hinteren Kotflügels und der Beifahrertür. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei