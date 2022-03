Veröffentlicht am 26. März 2022 von wwa

ANHAUSEN – Laserkontrolle auf der L 258: Schnellste Messung 140 km/h in einer 70er Zone

Donnerstagmittag, 24. März 2022, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus zwischen 12:30 und 13:40 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich, Gemarkung Anhausen, Landesstraße 258 aus Fahrtrichtung „Alt-Eck“ in Richtung Anhausen, außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt. Hierbei sind zwei Fahrzeugführer im Verwarngeld- und fünf Fahrer im Anzeigenbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 140 km/h. Den Fahrer erwartet ein zweimonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro. Ein weiterer Fahrer ist mit einer Geschwindigkeit von 123 km/h gemessen worden. Der Bußgeldkatalog sieht hier ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro vor. Quelle: Polizei