Veröffentlicht am 26. März 2022 von wwa

BREITSCHEID – Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 256 zwischen Roßbach (Wied) und Breitscheid

Im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag, 23. und 24. März 2022, kam es auf der Landesstraße 256 zwischen Roßbach (Wied) und Breitscheid zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem PKW die Landesstraße von Roßbach aus kommend in Fahrtrichtung Breitscheid. In Höhe einer engen Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend entfernte er von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An der Unfallörtlichkeit sind Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt worden. Der Schaden an der Schutzplanke wird auf circa 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei