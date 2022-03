Veröffentlicht am 26. März 2022 von wwa

RENGSDORF – Geschwindigkeitsmessungen innerhalb geschlossener Ortschaften

Mittwochvormittag, 23. März 2022, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in Rengsdorf und in Dierdorf Geschwindigkeitskontrollen durch.

Bei der Messung in der Westerwaldstraße in Rengsdorf sind erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. In diesem Zusammenhang ahndeten die Beamten jedoch vier Gurt- und drei Mobiltelefonverstöße.

Bei der anschließenden Messung in der Puderbacher Straße in Dierdorf, Ortsteil Wienau, sind zwei Geschwindigkeitsverstöße und zwei Gurtverstöße geahndet worden. Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 77 km/h. Quelle: Polizei