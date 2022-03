Veröffentlicht am 25. März 2022 von wwa

DIERDORF – Kaminbrand in der Innenstadt von Dierdorf

Donnerstag, 24. März 2022, wurde die Freiwillige Feuerwehr Dierdorf um 19:55 Uhr zu einem Kaminbrand in die Pfarrstraße nach Dierdorf gerufen. Bei einem Wohnhaus in der Pfarrstraße war aus ungeklärten Gründen der Kaminzug, an dem ein Ofen angeschlossen war, in Brand geraten. Die Drehleiter wurde sofort in Stellung gebracht. Parallel kontrollierten die Kräfte die Wärmeentwicklung des Kaminzuges im gesamten Haus. Dieser war zwar warm, aber zum Glück nicht überhitzt. Die Glut wurde aus dem Ofen entfernt und in speziellen Schalen auf die Straße gebracht.

Im Beisein des Schornsteinfegers Dieter Klein wurde der Kamin von oben gefegt und die Glut unten aufgefangen. Die meisten der 22 Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle nach knapp einer Stunde verlassen. Ein Trupp blieb vor Ort und kontrollierte mehrfach die Temperaturen mit der Wärmebildkamera.

Das DRK war ebenfalls vor Ort. Verletzt wurde niemand. Ob der Kamin Schaden genommen hat, muss erst noch nach dem vollständigen Erkalten festgestellt werden. Ein Rauchmelder im Obergeschoß hatte die Bewohner auf den Kaminbrand aufmerksam gemacht und so schlimmeres verhindert.

Foto: von der Einsatzstelle: Feuerwehr VG Dierdorf