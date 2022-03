Veröffentlicht am 25. März 2022 von wwa

KOBLENZ – Eigentümer von sichergestellten Gegenständen gesucht

Nachdem es in der Vergangenheit im Bereich Cochem und Umgebung eine Vielzahl von Einbrüchen in Kellerräumen, Garagen und Gartenhäusern gab, hat die Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Die Täter hatten es dabei auf Pedelecs, hochwertige Fahrräder und auch Werkzeug abgesehen. Bei der daraufhin erfolgten Durchsuchung konnte einiges an Diebesgut gefunden und sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen belegen, dass die Täter sich auch an der Ahr

aufgehalten haben sollen. Auch hier könnten sie für Diebstähle von Werkzeugen, Fahrräder und Reifen verantwortlich sein. Die Gegenstände könnten somit auch während der Aufräumaktionen im Rahmen der Flutkatastrophe an der Ahr gestohlen worden sein. Fotos der sichergestellten Gegenstände finden Sie hier: https://s.rlp.de/Y6D8L. Mögliche Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cochem zu melden: PICochem@polizei.rlp.de. Quelle und Fotos: Polizei