Veröffentlicht am 25. März 2022 von wwa

OBERSTADTFELD – Große Fliegerbombe entschärft

Der Baggerfahrer eines Tiefbauunternehmens stieß am Mittwochnachmittag, 23. März 2022, gegen 15:20 Uhr, bei Erdarbeiten, im Rahmen der Erschließung eines neuen Baugebietes in Oberstadtfeld, auf eine alte Fliegerbombe, mit einem Gewicht von circa 125 Kilo und teilte es der Polizei Daun mit. Daraufhin wurde der Bereich um die Bombe herum zunächst abgesperrt. Es wurde der Kampfmittelräumdienst, die Verbandsgemeinde Daun und die ortsansässige Freiwillige Feuerwehr informiert. Nach der gemeinsamen Begutachtung der Fliegerbombe und der Bewertung der Lage, wurde entschieden, die Bombe am selben Tag noch zu entschärfen. Um gefahrenlos die Entschärfung durchzuführen, wurde durch die Verbandsgemeinde ein Gefahrenradius von 300 Metern gezogen. Dieser Gefahrenbereich hat circa die Hälfte der Anwohner des Ortes Oberstadtfeld betroffen. Alle Anwohner in diesem Gefahrenbereich wurden durch die Freiwillige Feuerwehr kurzfristig evakuiert. Zudem wurde die Bundesstraße B 257, für den Zeitraum der Evakuierung und Entschärfung, gesperrt. Gegen 19:20 Uhr wurde die Bombe erfolgreich entschärft, der Verkehr auf der Bundesstraße wieder freigegeben und die Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Quelle und Foto: Polizei