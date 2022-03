Veröffentlicht am 27. März 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Die Werbegemeinschaft Gebhardshain hat einen neuen Vorstand gewählt

Die Werbegemeinschaft Gebhardshain traf sich erstmalig wieder zu einer Mitgliedersammlung mit Vorstandsneuwahl im Westerwälder Hof in Gebhardshain. Die 1. Vorsitzende Dr. Maria Hasenbach-Wolff begrüßte die Anwesenden und berichtete über die vergangenen Jahre während der Corona-Pandemie. „Nicht alles ist ausgefallen, wir konnten das Heimatshoppen und die Weihnachtsverlosung erfolgreich durchführen, die neue Weihnachtsbeleuchtung im Ort wurde installiert und ist allgemein auf eine positive Resonanz gestoßen, erfreulicherweise sind trotz der schwierigen Zeit in den letzten Monaten mehr Mitglieder dazugekommen als ausgeschieden, so Frau Hasenbach-Wolff.“

Die Werbegemeinschaft blickt gemeinsam mit der Ortsgemeinde Gebhardshain positiv in die Zukunft. Im Juni wird es wieder den „Verkaufsoffenen Sonntag“ geben, der gemeinsam mit dem Old- und Youngtimertreffen stattfinden wird. Neben großartigen Fahrzeugen aus vergangener Zeit gibt es kulinarische Highlights und auf der Bühne neben der kath. Kirche soll ein buntes Programm den Ortskern beleben.

Ortsbürgermeister Jürgen Giehl stellte die Erweiterung der neuen Weihnachtsbeleuchtung im Ort in Aussicht und berichtete, dass es für die Neugeborenen in Gebhardshain zukünftig eine kleine Überraschung in Form von Werbegemeinschaftsgutscheinen geben wird.

Die Werbegemeinschaft Gebhardshain blickt mit vielen neuen Ideen in die Zukunft. Der Vorstand der Werbegemeinschaft wurde bis auf wenige Änderungen bestätigt.

Vorsitzende Jessica Weller; Vorsitzende Dr. Maria Hasenbach-Wolff; Geschäftsführerin Katharina Zöller; Geschäftsführer Christian Pawlick; Kassiererin Christine Stratmann; Kassiererin Maja Bender

Beisitzer: Kerstin Puderbach, Tanja Stockschlaeder, Patrick Lang, Sandra Vierschilling.

Kassenprüfer Johannes Rötzel und Bruno Seibert

Foto: (v.l.): Maja Bender, Katharina Zöller, Christine Stratmann, Dr. Maria Hasenbach-Wolff, Sandra Vierschilling, Jessica Weller, Christian Pawlick, Kerstin Puderbach, Patrick Lang