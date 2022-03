Veröffentlicht am 27. März 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Deichstadtfest: Planungen laufen auf Hochtouren – Neuwieds größte Feier geht vom 7. bis 10. Juli über die Bühne

Gute Nachricht für alle, die es kaum erwarten können, wieder auf das Deichstadtfest zu gehen: Nachdem Corona-bedingt Neuwieds größte Feier zwei Jahre lang nicht über die Bühne gehen konnte, befinden sich die Planungen für 2022 auf der Zielgeraden.

Mit dem Deichstadtfest verwandelt sich der Neuwieder Luisenplatz vom 7. bis 10. Juli in eine bunte Festmeile. Besonders beliebt bei Jung und Alt, Neuwiederinnen und Neuwiedern sowie bei deren Gästen ist das musikalische Angebot. Auf fünf Bühnen präsentieren die Organisatoren ein breites Spektrum an Genres, einen Strauß unterschiedlichster Klänge aus Schlager, Pop und Rock mit Bands aus dem In- und Ausland. Wie immer treffen in Neuwied bekannte und beliebte Gesichter auf Deichstadtfest-Newcomer, die alles daran setzen, hoch gesteckte Erwartungen zu erfüllen. Rund 100 Stunden Musik servieren sie dem gespannten Publikum. Noch will das Team des Amts vom Stadtmarketing nicht zu viel verraten, aber: Das Abendprogramm steht zu 90 Prozent.

Foto: Mitreißende Musik und feiernde Gäste: So kennt man das Deichstadtfest. Dieses Jahr soll es endlich wieder über die Bühne gehen. Foto: Zimpfer-Photography