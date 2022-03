Veröffentlicht am 27. März 2022 von wwa

NEUWIED – Lana Horstmann lädt ein: Transformation der Arbeitswelt – Chancen des Wandels nutzen

Diskussionsveranstaltung mit Alexander Schweitzer, Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales des Landes Rheinland-Pfalz

Wirtschafts- und Arbeitswelt befinden sich im Wandel. Es ist regelrecht zu spüren, dass wir gerade Zeuge einer tiefgreifenden Transformation werden. Diese bietet unseren Beschäftigten und Unternehmen viele Chancen, die es zu nutzen gilt.

Digitalisierung, neue Arbeitsformen, Arbeitsverdichtung, Qualifizierung – das sind Stichworte, die in diesem Zusammenhang immer wieder fallen und die in der Regel viel zu vage bleiben. Um die Transformation im Sinne der Beschäftigten und Unternehmen zu gestalten, müssen wir konkreter werden. Nur wenn klar ist, was sich hinter dem Begriff „Transformation“ verbirgt, eröffnen wir die Möglichkeit für jede und jeden einzelnen, sie für sich nutzbar zu machen.

Was beutet Transformation für mich persönlich? Welche Berufsbilder sind besonders vom Wandel betroffen? Welche Rolle spielen heute und in Zukunft Mitbestimmung und Tarifbindung? Und: Gibt es für mich Unterstützung bei der persönlichen Weiterentwicklung?

„Ich lade interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, zu diesen und weiteren Fragen rund um die Transformation der Arbeitswelt gemeinsam mit mir und dem Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales des Landes Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, ins Gespräch zu kommen und aktuelle Einblicke in die rheinland-pfälzische Transformationspolitik zu gewinnen“, so die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann.

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, den 13. April 2022, um 18:00 Uhr im Restaurant „Früh im Landratsgarten“ (Landratsgarten 25, 56564 Neuwied). Interessierte werden um vorherige Anmeldung bis zum 08. April gebeten unter Tel. 02631-9593110 oder schriftlich per E-Mail unter wahlkreis@spd-lanahorstmann.de