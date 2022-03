Veröffentlicht am 26. März 2022 von wwa

KOBLENZ – Unternehmensnachfolge sichern: Hochschule Koblenz lädt am 5. April zu Auftakt des Projekts SUCCESSOR ein

Qualifizieren – Vernetzen – Nachfolge sichern: In den kommenden Jahren wollen die Verantwortlichen im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz ein Programm zur Qualifizierung und Vernetzung von akademisch qualifizierten Unternehmensnachfolgerinnen und -nachfolgern umsetzen. Mit einer Auftaktveranstaltung am 5. April ab 16 Uhr, in der auch die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt zu Gast ist, starten die Aktivitäten nun offiziell. Die Umsetzung des Projekts wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie die regionalen Partner Wirtschaftsförderung am Mittelrhein, Wirtschaftsförderung Westerwald, Sparkasse Koblenz und durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt.

„Der Auftakt soll als Startschuss von SUCCESSOR dienen und bereits ein erstes Vernetzen aller Involvierten ermöglichen“, erklärt Muad Kherimi, der das Projekt an der Hochschule Koblenz leitet. In der Veranstaltung geben daher – nach einem Grußwort der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt – die erfolgreiche Unternehmensnachfolgerin Klaudia Kaiser, Geschäftsführerin der Peter Hünten GmbH, und der Unternehmensnachfolger Frank Gentejohann, CEO der RÖMERTOPF® Keramik GmbH & Co. KG, wichtige Impulse zur familieninternen und externen Nachfolge. In einer darauffolgenden Podiumsdiskussion sprechen die regionalen Partner gemeinsam mit den beiden Unternehmensnachfolgenden über Praxisfragen. Beim Get-together mit Sektempfang haben alle Teilnehmenden schließlich die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen.

Der Fokus des Projekts liegt auf einem interdisziplinären Angebot, das die Kompetenzen potenzieller Übernehmer an der Hochschule fördert und insbesondere Studierende der technischen Fächer an Hochschulen einbezieht. Mit der Qualifizierung in der SUCCESSOR-Academy wird ein Zertifikatsprogramm für potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger entwickelt und soll ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass Studierende die Module auch in existierende Studiengänge integrieren können. Das Programm zielt auf die Vermittlung von breiten, anwendungsorientierten Kompetenzen, die im Nachfolgeprozess konkret eingesetzt werden können. Neben der Einbettung eines Lehrplans, der den Bedarf der Studierenden trifft, ist ein weiteres Ziel, die Nachfolgerinnen und Nachfolger aus der Hochschule zu vernetzen. Dies soll über den SUCCESSOR-Club erfolgen, in dem ein Netzwerk von Studierenden mit Alumni etabliert werden soll, die eine Nachfolge bereits angetreten haben.

Da die Plätze für die Veranstaltung am 5. April begrenzt sind, wird um Anmeldung unter www.successor.academy/anmelden gebeten. Kontakt: Muad Khemiri, Prof. Dr. Holger Reinemann

E-Mail: successor Tel.: 0261/9528 1757