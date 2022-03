Veröffentlicht am 26. März 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – 20 neue Kinderersthelfer an der Grundschule Flammersfeld

An drei Tagen wurden die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschule Flammersfeld in Erster-Hilfe von Ausbilder Holger Mies (Notfallsanitäter) und Harald Pietsch (Ltd. Notarzt) geschult. Themen waren unter anderem der Notruf, Verbände, Maßnahmen bei Verbrennungen und Vergiftungen, die Seitenlage und die Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Seit mittlerweile 24 Jahren gibt es die „Kinderersthelfer-Ausbildung“ in der ehemaligen VG Flammersfeld, jetzt VG Altenkirchen-Flammersfeld im Raiffeisenland, und ist fester Bestandteil der jährlichen Angebote in der Grundschule. Seit Bestehen der Ausbildung wurden über 90 Kurse mit über 2150 Teilnehmern durchgeführt.

Zum Abschluss wurde an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Urkunde ausgehändigt. Holger Mies und Harald Pietsch dankten der Schulleitung und den beiden Klassenlehrerinnen für die gute Zusammenarbeit. (homi) Fotos: Holger Mies