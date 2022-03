Veröffentlicht am 25. März 2022 von wwa

BAD MARIENBERG – Spielende Planspiel Börse: Über 1,5 Millionen virtuelle Aufträge bei Deutschlands größtem Börsenplanspiel

Am 28. Januar 2022 endete der Wettbewerb für rund 98.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene europaweit. Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler der Kreise Westerwald und Altenkirchen machten mit.

In der 39. Spielrunde profitierten die jungen Leute vom bewegten zweiten Pandemie-Börsenjahr. Der verlängerte Spielzeitraum von 10 auf 17 Wochen ermöglichte es den Teilnehmenden, ihre Anlagestrategie noch länger zu verfolgen. Die Teams setzten vor allem auf bekannte Aktien der US- Großkonzerne wie Tesla, Amazon und Apple. Davon profitierten auch die Siegerteams im Schülerwettbewerb im Geschäftsgebiet der Sparkasse Westerwald-Sieg. In der Depotgesamtwertung steigerte das Team „Aktienmacht des Westerwaldes“ vom Westerwaldgymnasium Altenkirchen das Startkapital von 50.000 Euro auf 52.777,99 Euro. Ihren Depotzuwachs erzielte die Spielgruppe hauptsächlich mit den Wertpapieren von Commerzbank AG, Bayer und BASF.

Auch nachhaltige Geldanlagen stehen beim Planspiel Börse seit vielen Jahren hoch im Kurs. Hier erwirtschaftete die Spielgruppe „Team Taarim“ mit den Wertpapieren von AMD den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 1.057,63 Euro. Tengiz Rashoyan, Aaron Tonnius, Tim Buchner und Tom Fischer sind Schüler der BBS Wissen. Im Wettbewerb unter den Lehrkräften der Schulen erreichte in unserem Geschäftsgebiet in der Depotgesamtwertung Nataly Müller-Einig von der Marie-Curie-Realschule plus Bad Marienberg mit 54.710,27 Euro den ersten Platz. Den Sieg in der Nachhaltigkeitsbewertung konnte Bernd-Daniel Schulz, Lehrer am Raiffeisen-Campus Dernbach, durch den Kauf von AURUBIS-Wertpapieren mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 872,34 Euro für sich verbuchen.

Die acht erfolgreichsten Schulteams des Geschäftsgebietes wurden von der Sparkasse Westerwald-Sieg mit tollen Geldpreisen im Gesamtwert von 1.600 Euro belohnt. Sie erhielten ihre Urkunden vor Ort in ihren Schulen von Vertreterinnen und Vertretern der Sparkasse.

Das Siegerteam in der Depotgesamtwertung ist „Aktienmacht des Westerwaldes“ mit Cara Bellersheim, Katharina Rabsch, Emma Dott und Tim Jakobi vom Westerwaldgymnasium Altenkirchen. Das Team steigerte sein Startkapital von 50.000 Euro auf 52.777,99 Euro (Platz 19 Rheinland-Pfalz). – Preis Institut 300 / Verband 100 Euro –

Platz 2 erreichte die „Dax Gang“ – Max Orthey, Lukas Kreuzberg und Luc Weyand vom Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur. Die drei Schüler erhöhten ihr Kapital auf 52.129,47 Euro. – Preis 200 Euro –

Die Schülerinnen Laura Scholz, Leonie Balmert und Anne Heibel vom Mons-Tabor-Gymnasium (Team Stonkey Kong) brachten sich mit 51.839,99 Euro Depotwert auf den 3. Platz. – Preis 150 Euro –

Auf Platz 4 rangierten die „RusterSisters“ Alina und Shalin Ruster vom Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur (Preis 100 Euro) und auf dem 5. Platz „Call us Musk“ mit Paul Frischmann, Moritz Becher und Thomas Tilizki (Preis 50 Euro). Das Schülerteam besucht die Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen.

Nach dem „Team Taarim“ mit Tengiz Rashoyan, Aaron Tonnius, Tim Buchner und Tom Fischer, den Siegern mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 1.057,63 Euro (Preis 200 Euro), folgten auf Platz 2 die „Aktionärens“ Lukas Bohnet, Daniel Hajek und Linus Heinemann vom Mons-Tabor-Gymnasium (Preis 150 Euro). Platz 3 belegten „Die Finanzianer“ Berno Lause und Leonard Lause, ebenfalls Mons-Tabor-Gymnasium (Preis 50 Euro).

Preise für die Bundessieger: Die drei besten Schüler-, Studierenden- und Auszubildenden-Teams in der Depotgesamt- und Nachhaltigkeitswertung werden am 19. und 20. Mai 2022 zur Siegergala des Planspiels Börse mit Rahmenprogramm nach Frankfurt am Main eingeladen. Das beste Schülerteam in der Depotgesamtwertung fährt zudem zur Europäischen Preisverleihung nach Palermo, Italien. Außerdem erhalten die Schulen der sechs Gewinnerteams einen Preis – erstmalig in Form einer finanziellen Unterstützung für ein Bildungsprojekt vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Die sechs Gewinnerinnen und Gewinner aus dem Studierendenwettbewerb werden zusätzlich vom DSGV mit einem finanziellen Beitrag zum Studium unterstützt.

Die 40. Jubiläums-Spielrunde startet am 4. Oktober 2022 und läuft bis zum 31. Januar 2023. Die Sparkasse Westerwald-Sieg veranstaltet das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung. Beim Planspiel Börse handelt es sich um ein onlinebasiertes Lernspiel, an dem verschiedene Zielgruppen in unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen. Alle Teilnehmenden erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Ziel des Planspiels Börse ist es, die Teilnehmenden auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen. Neben Sparkassen in Deutschland sind auch Teilnehmende aus Frankreich, Italien, Schweden und Luxemburg sowie Lateinamerika, Russland, Singapur und Vietnam dabei.