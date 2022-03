Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

HARTENFELS – Die „Westerwald-Kinder“ freuen sich über den Scheck der Lions Clubs – Erlöse aus dem Adventslos 2021 überreicht

Das Lions Hilfswerk Westerwald e.V. hat 2021 mit freundlicher Unterstützung der Lions Clubs Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Bad Marienberg sowie dem Lions Club Westerwald 7.500 Exemplare des alljährlichen Adventsloses herausgegeben.

Im HUF Dorf in Hartenfels wurden nun 10.000 Euro aus den Erlösen dieser LIONS-Adventsaktion an die Begünstigten überreicht: Das Geld geht an die Aktion „Westerwald-Kinder“ des Kinderschutzbundes unter Federführung des OV Hachenburg e.V.. Damit werden die Ortsvereine Hachenburg, Betzdorf/Kirchen und Altenkirchen je eine Streuobstwiese anlegen und diese durch Kooperationen mit Kindergruppen und Grundschulklassen pflegen, die Kreisläufe der Natur kennenlernen, Ernte einholen und auch verarbeiten.

Weitere Partner in diesem Projekt sind, neben der Stadt Hachenburg, der Revierförster sowie die beiden Familienzentren als auch die acht Grundschulen der Verbandsgemeinde Hachenburg.

„Bei uns in Hachenburg sind sogar zwei Flächen für die Anlage der Streuobstwiesen im Gespräch“, so Kathrin Mockenhaupt vom Familienzentrum der Stadt. „Geplant ist die Pflanzung der Bäume im kommenden Herbst – vorher starten bereits AGs in den Partnerschulen und Kindergruppen.

Verena Alhäuser, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ortsverein Hachenburg, freut sich sehr über die Zuwendung und erklärte bei der Vorstellung des diesjährigen Adventsloses die Einzelheiten des Projektes: „Wir möchten auf diesem Weg Kinder in die Natur bringen, damit sie von ihr lernen und an ihr wachsen“, wünschte sich die Diplom-Pädagogin. „Es wird spannend sein, zu beobachten, dass kein Jahr in der Natur dem anderen gleicht. Sie sind alle ganz unterschiedlich. Was lehrt uns das? Wie kann man einen Überschuss an Obst haltbar machen für magere Jahre? Solche Fragen werden uns zusammen mit den Kindern beschäftigen und wir werden uns viel Neues aneignen.“

Auch Georg Huf, Vorsitzender des Fördervereins des Lions Club Bad Marienberg, betonte die Nachhaltigkeit des Projektes und die Bindung der Kinder an die Kreisläufe der Natur. Geplant sei die Pflanzung von Bäumen, die bereits eine entsprechende Größe erreicht hätten, so dass eine erste kleine Ernte in wenigen Jahren möglich sei. (Doris Kohlhas) Foto: Eugen Dortmann

Foto: (v.l.): Georg Huf (LC Bad Marienberg), Mike Bender (LC Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen), Verena Alhäuser (Projektleiterin, Kinderschutzbund Hachenburg e.V.), Barbara Hombach (Vize-Präsidentin LC Bad Marienberg), Kathrin Mockenhaupt (Familienzentrum Stadt Hachenburg), Andreas Kind (LC Westerwald)