Veröffentlicht am 24. März 2022 von wwa

KOBLENZ – REGION – Polizei warnt vor Fake-Anrufen – Andere Story – gleiche Masche –

Bei der Kriminalpolizei Koblenz gehen derzeit vermehrt Anzeigen zu „Fake-Anrufen“ ein. Die Betroffenen werden dabei auf ihren Mobil- oder Festnetztelefonen angerufen. In englischer Sprache läuft daraufhin eine Bandansage, in der behauptet wird, dass der Anruf von EuroPOL sei. Hierbei wird vorgetäuscht, dass der Ausweis der Angerufenen für Straftaten verwendet werden würde. Sie werden aufgefordert, aktiv eine Ziffer auf ihrem Telefon zu betätigen. Anschließend erfolgt eine Weiterleitung an einen realen Gesprächspartner, der versucht, von den Betroffenen die Ausweisdaten mündlich abzufragen.

Die Polizei warnt: Seien Sie vorsichtig und beenden Sie sofort das Telefonat! Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis und vergewissern Sie sich lieber bei der „richtigen“ Polizei! Quelle: Polizei