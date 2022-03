Veröffentlicht am 23. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gebet für Schöpfung und Frieden

Ein „Gebet für die Schöpfung und für den Frieden“ gibt es im Vorfeld der Klima-Mahnwache am Freitag, 25. März, um 13.30 Uhr in der Altenkirchener Christuskirche. Der Evangelische Kirchenkreis, die Kirchengemeinde Altenkirchen und der synodale Ausschuss für Umwelt, Mitwelt und Schöpfungsbewahrung, laden dazu alle Interessierten herzlich ein.

Schon im Konziliaren Prozess, dem jahrzehntelangen gemeinsamen Lernweg christlicher Kirchen hin zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, wurde die Trias deutlich. So werden – angesichts des Krieges in der Ukraine und des unermesslichen Leids, das damit einher geht – die Klage- und Fürbittengebete den Gedanken um die Kriegsopfer, den weltweiten Folgen des Krieges und den vielen offenen Fragen rund um die so wichtigen Ziele des Klimaschutzes gelten.

Das Gebetstreffen in der Christuskirche ist so geplant, dass es zeitgleich mit dem Beginn der Klima-Mahnwache (14 Uhr auf dem Schlossplatz) endet.

Foto: Im Vorfeld der Klima-Mahnwache am kommenden Freitag in Altenkirchen/Schlossplatz lädt die Evangelische Kirche zu einem „Gebet für Frieden und die Schöpfung“ in die Christuskirche ein. Angesichts des weltweiten Leidens der Menschen durch die Klimaveränderungen und der kriegerischen Auseinandersetzungen wollen sich die Christen verändern und „Flagge zeigen“ im Einsatz für „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“.

Mitten in der Passionszeit steht das Kreuzsymbol – hier inmitten eines abgestorbenen Waldes in der Region- für die christliche Hoffnung auf Umkehr und Veränderung.

Foto: Kirchenkreis Altenkirchen/Dierig.